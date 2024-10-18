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Nevşehir'de 3 Araçlı Trafik Kazası: 7 Yaralı

Nevşehir'de meydana gelen kazada, 5'i turist toplam 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 21:56
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 22:14
Nevşehir'de 3 Araçlı Trafik Kazası: 7 Yaralı

Nevşehir'de Üç Araçlı Trafik Kazası

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında toplamda 7 kişi yaralandı. Bu yaralıların 5'i, çeşitli ülkelerden gelen turistlerden oluşmakta. Kazaya, Alman ve İngiliz turistlerin bulunduğu 34 GMN 469 plakalı araç ile ilgili başka bir aracın kazaya karışması neden oldu.

Kaza Detayları

Olay günü, Nevşehir-Aksaray kara yolunda, Acıgöl kavşağında bulunan tali yoldan kontrolsüz bir şekilde ana yola çıkan 50 AEC 815 plakalı otomobil, seyir halindeki 34 GMN 469 plakalı araca çarptı. Bu çarpmanın ardından, savrulan bu otomobil, karşı şeritte ilerleyen 33 BBY 77 plakalı başka bir otomobille daha çarpıştı.

Kaçan Sürücü ve Yaralılar

Kazada, 50 AEC 815 plakalı otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçmayı başardı. Diğer araçlardaki yaralılar ise, hemen kaza yerine giden ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumu hakkında henüz detaylı bir bilgi verilmedi.

Bu tür kazaların önlenebilmesi için sürücülere dikkatli olmaları hatırlatılmaktadır.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 5'i turist 7 kişi...

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 5'i turist 7 kişi yaralandı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 5'i turist 7 kişi...

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 5'i turist 7 kişi yaralandı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 5'i turist 7 kişi...

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 5'i turist 7 kişi yaralandı.

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