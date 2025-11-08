Nevşehir'de 4 Kişi Motosikleti İterek Çaldı — Hırsızlık Kamerada

Nevşehir Camikebir'de dört kişi bir motosikleti iterek çaldı; olay işyeri güvenlik kamerasına yansıdı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 11:11
Nevşehir'de 4 Kişi Motosikleti İterek Çaldı — Hırsızlık Kamerada

Nevşehir'de 4 Kişi Motosikleti İterek Çaldı

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Nevşehirde dört kişi bir motosikleti iterek uzaklaştırdı. Hırsızlık anı, işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre Camikebir mahallesinde bir iş yerinde çalışan Mehmet B.; bisikletinin çalındığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Şikayetin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Kameralara yansıyan görüntülerde 4 kişinin motosikleti iterek uzaklaştığı görüldü.

Polis ekipleri, tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

NEVŞEHİR'DE 4 KİŞİ BİR MOTOSİKLETİ İTEREK ÇALDI. HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMARASI TARAFINDAN...

NEVŞEHİR'DE 4 KİŞİ BİR MOTOSİKLETİ İTEREK ÇALDI. HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMARASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum Alışveriş Festivali Başladı — Yüzde 75'e Varan İndirimler (7-16 Kasım)
2
Söğüt'te Küçük Yürekten Büyük Destek: Rıdvan Osman Kumbarasını Filistin'e Bağışladı
3
Denizli'de KGYS ve EDS ile Kural İhlali Yapan Sürücüler Kamerada
4
Köyceğiz Göleti'nde Yaban Ördekleriyle Sonbahar Şöleni
5
Bayırköy'de Kur'an Kursu Öğrencileri 112 Acil Komuta Merkezini Ziyaret Etti
6
Karatay Belediyesi'nden Ara Tatilde Ücretsiz Sinema Etkinliği
7
Bilecik'te Keloğlan Parkı Yenileniyor: Atıl Alanlar Modern Sosyal Alanlara Dönüşüyor

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet