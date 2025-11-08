Nevşehir'de 4 Kişi Motosikleti İterek Çaldı — Hırsızlık Kamerada

Nevşehir'de 4 Kişi Motosikleti İterek Çaldı

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Nevşehirde dört kişi bir motosikleti iterek uzaklaştırdı. Hırsızlık anı, işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre Camikebir mahallesinde bir iş yerinde çalışan Mehmet B.; bisikletinin çalındığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Şikayetin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Kameralara yansıyan görüntülerde 4 kişinin motosikleti iterek uzaklaştığı görüldü.

Polis ekipleri, tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

