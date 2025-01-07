Nevşehir'de Sahte Zeytinyağı Operasyonu

Nevşehir'de, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 5 bin 370 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'dan geldiğini belirten iki şüpheli, Nevşehir kent merkezinde Zeynep Gökşen isimli bir markete sahte zeytinyağı satmaya çalıştı. Gökşen, numune olarak bırakılan zeytinyağının test edilmesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerinden destek talep etti.

Ekiplerin detaylı incelemesi sonrası, zeytinyağının sahte olduğu öğrenilince Gökşen hemen durumu polise bildirdi. İş yerinde aleyhine düzenleme yapan H.K., kendisini firmanın pazarlama personeli olarak tanıttı ve bu esnada polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin aracında gerçekleştirilen aramada 5 bin 370 litre sahte zeytinyağı ve 498 sahte etiket ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K., adliyeye sevk edildi ve hakimlik tarafından tutuklandı. Ayrıca, H.K.'nın daha önce de aynı yöntemi kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışırken yakalandığı ve bu konuda bir davanın devam ettiği bildirildi.

Diğer şüphelinin yakalanması için emniyet güçleri tarafından çalışmalar sürdürülmektedir.

Nevşehir'de, 5 bin 370 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Nevşehir'de, 5 bin 370 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.