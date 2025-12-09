Nevşehir’de 'Alkol Huzur Güven' Uygulaması: Bin 465 Kişi ve Araç Kontrolü

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ortak 'Alkol Huzur Güven Uygulaması' gerçekleştirdi. Denetimler, kamu güvenliğini artırmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldı.

Denetim Detayları ve Sonuçları

Uygulamaya, jandarma ve emniyetten toplam 25 trafik ve 20 asayiş ekibi olmak üzere 90 personel katıldı. Uygulama kapsamında bin 465 şahıs ve araç kontrol edildi.

Denetimlerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 11 sürücü hakkında trafik idari yaptırım para cezası uygulanırken, söz konusu sürücülerin sürücü belgeleri geçici süreyle geri alındı.

Emniyet kemeri takmamak, araç kullanırken cep telefonu kullanmak ve sürücü belgesiz araç kullanmak gibi çeşitli ihlallerde bulunan 60 sürücü'ye farklı miktarlarda idari para cezası kesildi.

Uygulama kapsamında 26 araç ve 11 sürücü trafikten men edilirken, haklarında yakalama kararı bulunan 2 araç yakalanarak yediemin otoparkına çekildi.

