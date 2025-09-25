Nevşehir'de Bıçaklı Kavga: 2 Kişi Yaralandı, 1 Zanlı Tutuklandı

Nevşehir'de bıçaklı kavga: 2 yaralı, 1 tutuklama

Olayın Detayları

Alınan bilgiye göre, Herikli Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde, A.H. ve A.H.'nin çalıştırdığı iş yerine giden S.M.H. ile iş yeri sahipleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda S.M.H., yanında bulunan bıçakla A.H. ile A.H.'yi kol ve omuzlarından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan S.M.H. polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.