Nevşehir'de Bıçaklı Kavga: 2 Kişi Yaralandı, 1 Zanlı Tutuklandı

Nevşehir'de Herikli Mahallesi'ndeki iş yerinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı; şüpheli S.M.H. yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 15:14
Nevşehir'de bıçaklı kavga: 2 yaralı, 1 tutuklama

Olayın Detayları

Alınan bilgiye göre, Herikli Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde, A.H. ve A.H.'nin çalıştırdığı iş yerine giden S.M.H. ile iş yeri sahipleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda S.M.H., yanında bulunan bıçakla A.H. ile A.H.'yi kol ve omuzlarından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan S.M.H. polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

