Nevşehir'de Çatı Yangını Söndürüldü: İş Yeri Sahibi ile Kiracı Arasında Kavga

Nevşehir'de Çatı Yangını Söndürüldü, Ardından İş Yeri Sahibi ile Kiracı Arasında Kavga

Emek Mahallesi'nde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; söndürme sonrası taraflar arasında tartışma çıktı

Nevşehir'de bir iş yerinin bacasından çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangın, Emek Mahallesi Saatçi Hoca Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın çatı katında çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürme çalışmasını tamamladı. Yangın söndürüldükten sonra olay yerinde iş yeri sahibi ile kiracı arasında tartışma çıktı.

Tarafların yakınlarının da sözlü müdahalesi ile gerilimin artması üzerine polis ekipleri olaya müdahale etti.

Dükkan sahibi Kemal Yurtbeğendi yaptığı açıklamada "Kiracımız olan fırıncı arkadaşı defalarca uyardık. Bacadan kurum çıktığını söylememize rağmen dikkate almadı. Ayrıca zabıta ekiplerine de defalarca ihbarda bulunduk. Kiracımız laf dinlemedi, bu gün de çatı katında yangın çıktı. Çok şükür kimsede bir şey yok. Yangın fırının bacasından çıktı" şeklinde konuştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

NEVŞEHİR’DE BİR İŞ YERİNİN BACASINDAN ÇIKAN KIVILCIMLAR YANGINA NEDEN OLDU. YANGIN EKİPLER TARAFINDAN SÖNDÜRÜLÜRKEN İŞ YERİ SAHİPLERİ İLE KİRACI ARASINDA KAVGA ÇIKTI.