Nevşehir'de Coğrafi İşaretli Çerezlik Kabak Çekirdeği Hasadı Başladı

Nevşehir'in Karacaören köyünde coğrafi işaretli çerezlik kabak çekirdeği hasadı Vali Ali Fidan ve MHP'li Filiz Kılıç'ın katılımıyla başladı; üretim verileri paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 16:20
Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Karacaören köyünde, coğrafi işaret tescilli çerezlik kabak çekirdeği hasadı törenle başladı. Etkinliğe Vali Ali Fidan ile MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç katıldı.

Protokol tarlada traktör koltuğunda

Vali Fidan ve Filiz Kılıç, çiftçilerle sohbet ederek tarlada traktörle hasat yaptı. Fidan direksiyona geçerken Kılıç da kabindeki yerini aldı. Yapılan hasadın ardından ikili, çekirdek ayıklayan kadınlara da destek verdi.

Üretim ve ihracatta Nevşehir'in yeri

Vali Fidan, gazetecilere, yıl boyunca tarlada emek harcayan çiftçiler için hasadın bereketli olmasını diledi. 2019 yılında coğrafi işaret tescili alan ürünün lezzet ve aromasıyla ilgi gördüğünü vurgulayan Fidan, şunları söyledi:

"Çerezlik kabak Nevşehir için önemli bir ürün. Geçmişten günümüze baktığımızda üretiminin de giderek arttığı bir ürün."

Fidan, Türkiye genelinde 2024 verilerine göre 778 bin 594 dekar alanda çerezlik kabak üretimi yapılarak yaklaşık 71 bin ton ürün alındığını, Nevşehir'de ise 2024'te 220 bin dekar olan ekili alanın bu yıl 300 bin dekarın üzerine çıktığının tahmin edildiğini belirtti. Kesin rakamın yıl sonunda belli olacağını kaydeden Fidan, Nevşehir'in 23 bin 670 ton üretimle ülke üretiminin yüzde 34'ünü tek başına karşıladığını ifade etti.

Vali Fidan ayrıca, çerezlik kabak çekirdeğinin Nevşehir'deki tarımsal ihracatın da yüzde 2'sini oluşturduğunu ekledi.

