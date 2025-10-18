Nevşehir'de Çöp Ev Dehşeti: Engelli Kadın Annesinin Cesediyle Yaklaşık Bir Ay Yaşadı

Nevşehir'de çöp ev dehşeti: Anne ve kızı aynı evde bulundu

Olayın ayrıntıları

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, Karavezir Mahallesi Kızılırmak Caddesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katındaki dairede yaşayan Asiye Çankaya (81) ile zihinsel engelli kızı Hatice Çankaya (41)'dan bir süredir haber alamayan yakınları eve gitti.

Hatice Çankaya'nın kapıyı açması üzerine içeriden gelen yoğun kokudan şüphelenen yakınları evi kontrol etti ve yaşlı kadının çürümüş cesediyle karşılaştı.

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk değerlendirmede, Asiye Çankaya'nın yaklaşık bir ay önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Tedbirler ve sonraki işlemler

Evdeki tüm odaların sokaktan toplanan çöplerle dolu olduğu görüldü. Cenaze, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

Zihinsel engelli kadın sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından evdeki çöpler belediye ekipleri tarafından boşaltıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

