Nevşehir'de DEAŞ Üyesi Zanlı Tutuklandı

Nevşehir'de DEAŞ Üyesi Tutuklandı

Nevşehir'de gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi şüpheli, yürütülen çalışmalar sonucunda tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyelerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bu doğrultuda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.