Nevşehir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

Nevşehir'de, usulsüz senet düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddialarıyla 4 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyon sonucunda, bu şüphelilerden biri tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kent merkezinde otomobil alım satımı bahanesiyle 8 kişiyi dolandırdıkları tespit edilen şüpheliler için Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız av tüfeği ve usulsüz düzenlenmiş 3 sahte senet ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.O.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nevşehir'de, usulsüz senet düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı. Zanlıların adreslerindeki aramalarda bulunan çeşitli suç aletlerine el konuldu.