Nevşehir'de Drift Yapan Sürücü ve Araç Sahibine Büyük Ceza

Nevşehir'de Drift Skandalı

Nevşehir'de yaptığı drift ile hem çevre sakinlerini rahatsız eden hem de trafik güvenliğini tehlikeye atan bir sürücü, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tespit edildi.

Ceza Miktarı ve Uygulanan Cezalar

Sosyal medyada paylaşılan drift görüntülerinin ardından harekete geçen trafik ekipleri, sürücü ve araç sahibine toplamda 90 bin 420 lira ceza kesildi. Bu durum, trafik kurallarına aykırı davranışların sonuçlarının dikkate alındığını gösteriyor.

Sürücü Belgesi İptal Edildi

Drift yapan kişinin sürücü belgesine de süresiz olarak el konuldu. Bu tür faaliyetlerin trafik güvenliği açısından ne denli tehlikeli olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

Nevşehir'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü ile araç sahibine 90 bin 420 lira ceza kesildi.