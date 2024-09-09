Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Nevşehir'de Drift Yapan Sürücü ve Araç Sahibine Büyük Ceza

Nevşehir'de drift yapan sürücü ve araç sahibi toplamda 90 bin 420 lira ceza aldı. Sürücü belgesi ise süresiz olarak iptal edildi.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 13:54
Nevşehir'de Drift Yapan Sürücü ve Araç Sahibine Büyük Ceza

Nevşehir'de Drift Skandalı

Nevşehir'de yaptığı drift ile hem çevre sakinlerini rahatsız eden hem de trafik güvenliğini tehlikeye atan bir sürücü, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tespit edildi.

Ceza Miktarı ve Uygulanan Cezalar

Sosyal medyada paylaşılan drift görüntülerinin ardından harekete geçen trafik ekipleri, sürücü ve araç sahibine toplamda 90 bin 420 lira ceza kesildi. Bu durum, trafik kurallarına aykırı davranışların sonuçlarının dikkate alındığını gösteriyor.

Sürücü Belgesi İptal Edildi

Drift yapan kişinin sürücü belgesine de süresiz olarak el konuldu. Bu tür faaliyetlerin trafik güvenliği açısından ne denli tehlikeli olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

Nevşehir'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü ile...

Nevşehir'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü ile araç sahibine 90 bin 420 lira ceza kesildi.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi'den 1050 TL'ye Kadar İndirim Fırsatı!

SGK listeyi az önce güncelledi! Listede olanlara 10 yılda erken emeklilik müjdesi

Emekli maaş zammı ile promosyon yarışı kızıştı

Fiat Egea İçin Eylül Ayı Özel Kredi Kampanyası: %2,99 Faiz ve Esnek Ödeme Seçenekleriyle Aracınıza Kavuşun

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaş zammı ile promosyon yarışı kızıştı

O İlde 77 Bin Liraya Tarla İhalesi

TOKİ'den Yeni Konut Satışı: 2+1 ve 3+1 Daireler İle Ev Sahibi Olun!

Yapı Kredi'den 1050 TL'ye Kadar İndirim Fırsatı!

EBYU İŞKUR Üzerinden 40 Yaş Altı Kadın/ErkekTemizlik Personeli Alım İlanını Az Önce Açtı

Akbank’tan Rekor Değerde Promosyon Ödemesi

Fiat Egea İçin Eylül Ayı Özel Kredi Kampanyası: %2,99 Faiz ve Esnek Ödeme Seçenekleriyle Aracınıza Kavuşun

Kaymakamlıklar 150 TYP Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

SGK listeyi az önce güncelledi! Listede olanlara 10 yılda erken emeklilik müjdesi

8-9 Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? İşte Sorgulama Ekranı ve Yatan İller Listesi

9-16 Eylül 2024 Haftalık Burç Yorumları! Yeni Haftada Burcunuzu Neler Bekliyor?

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! 1 Ekim’den İtibaren Kredi Kartında Yeni Dönem Başlıyor