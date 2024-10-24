Nevşehir'de Drift Yapan Sürücüye 32 Bin Lira Ceza

Nevşehir'deki Olay

Nevşehir kentinde, özel bir okulun otoparkında drift yapan bir sürücüye 32 bin 233 lira para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü, olayın detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Şikayetler Üzerine Harekete Geçildi

Olayla ilgili olarak, okulun idaresi ve veliler, drift yapan sürücü hakkında şikayette bulundu. Yapılan şikayetler ve güvenlik kameraları incelendiğinde, sürücünün plaka bilgileri ve kimliği belirlendi.

Ceza ve Ehliyetin Askıya Alınması

İlgili yasaların ihlali sebebiyle sürücüye farklı maddelerden 32 bin 233 lira ceza kesildi. Ayrıca, sürücünün ehliyeti iki ay süreyle iptal edildi. Bu şekilde, okul otoparkında güvenliğin artırılması hedefleniyor.