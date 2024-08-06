Nevşehir'de Düğün Yolunda Kaza: 13 Yaralı

Nevşehir'de Faciaya Neden Olan Kaza

Nevşehir ilinde, düğün nedeniyle yola çıkan bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu toplamda 13 kişi yaralanırken, bunlardan 2'sinin durumu ağır.

Olayın Detayları

Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye düğün katılmak üzere yola çıkan 03 SN 422 plakalı minibüs, Nevşehir-Avanos kara yolu üzerinde, Göreme Kavşağı'nda dikkat çeken bir kaza geçirdi. Minibüs, karşı şeride geçerek 50 AED 856 plakalı otomobille çarpıştı.

Yardım Ekiplerinin Müdahalesi

Kaza haberinin ardından sağlık ekipleri, polis, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) olay yerine sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüs içindeki yaralılar, ekipler tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Hastanelere Sevk

Kazada yaralanan tüm kişiler, en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Nevşehir'de düğüne gidenlerin bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Nevşehir'de düğüne gidenlerin bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Nevşehir'de düğüne gidenlerin bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Nevşehir'de düğüne gidenlerin bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Nevşehir'de düğüne gidenlerin bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 13 kişi yaralandı.