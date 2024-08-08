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Nevşehir'de Düşerek Hayatını Kaybeden Adamın Acı Hikayesi

Nevşehir'de balkonunu boyarken 4. kattaki daresinden düşen 61 yaşındaki Erol Tunçer, hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 21:22
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 21:22
Nevşehir'de Düşerek Hayatını Kaybeden Adamın Acı Hikayesi

Nevşehir'de Trajik Kaza

Nevşehir'in Güzelyurt Mahallesi'nde, 61 yaşındaki Erol Tunçer, evinin balkon duvarlarını boyarken 4. kattan düşerek yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Erol Tunçer, Erenler Caddesi'ndeki evinin balkonunu boyadığı esnada dengesini kaybetti.

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine hızla olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, Tunçer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Tunçer'in cansız bedeni, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tunçer'in ani ölümü, ailesi ve komşaları arasında büyük bir üzüntüye sebep oldu.

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