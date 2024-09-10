Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Nevşehir'de Eşinden Bıçaklanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Nevşehir Acıgöl'de eşinin saldırısına uğrayan kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 15:49
Nevşehir'de Eşinden Bıçaklanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Nevşehir'de Şok Olay

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde bir kadın, eşi tarafından bıçakla yaralandı. Olayın ayrıntıları, yetkililerden alınan bilgilerle gün yüzüne çıktı.

Tartışma Sonrası Saldırı

İddialara göre, B.Ş. ile eşi H.Ş. arasında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki konutlarında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından, B.Ş. eşi H.Ş.'yi bıçakla boğazından yaraladı.

Komşuların İhbarı Üzerine Müdahale

Bağrışma seslerini duyan komşular, durumu derhal 112 Acil Servis ve güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, H.Ş.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Nevşehir Devlet Hastanesi'ne taşıdı.

Gözaltı İşlemleri Başlatıldı

B.Ş. olayı takiben güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Şu anda Acıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan B.Ş., işlemlerinin ardından Nevşehir Adliyesi'ne sevk edilecektir.

Olay, toplumsal huzurun bozulmasına ve aile içi şiddetin ciddiyetine bir kez daha dikkat çekti.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde eşinin bıçakla boğazından yaraladığı kadın tedavi altına alındı....

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde eşinin bıçakla boğazından yaraladığı kadın tedavi altına alındı. Gözaltına alınan koca B.Ş. Acıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Nevşehir Adliyesi'ne sevk edildi.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde eşinin bıçakla boğazından yaraladığı kadın tedavi altına alındı....

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde eşinin bıçakla boğazından yaraladığı kadın tedavi altına alındı. Gözaltına alınan koca B.Ş. Acıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Nevşehir Adliyesi'ne sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

BİM 10 Eylül 2024 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandıİ: İşte BİM'de 1 hafta geçerli olacak indirimli ürünler

Sosyal Destek Programında Önemli Değişiklikler: Yardımlar Kesilecek

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek

Türk Hava Yolları Eylül Ayı için Yüksek Maaş ile Personel Alımı İlanları Yayımlandı: 7 Farklı Pozisyonda Personel Alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türk Hava Yolları Eylül Ayı için Yüksek Maaş ile Personel Alımı İlanları Yayımlandı: 7 Farklı Pozisyonda Personel Alınacak

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

Pegasus'tan 323 TL'ye Uçuran Kampanya Fırsatı! Kampanya Detayları ve Seyahat Tarihleri

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek

75.000 TL ödeme çıktı! Başvurana anında veriliyor

Garanti BBVA'dan O Kişilere Özel 8.000 TL Bonus Fırsatı!

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!

Sosyal Destek Programında Önemli Değişiklikler: Yardımlar Kesilecek

BİM 10 Eylül 2024 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandıİ: İşte BİM'de 1 hafta geçerli olacak indirimli ürünler