Nevşehir'de Eşinden Bıçaklanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Nevşehir'de Şok Olay

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde bir kadın, eşi tarafından bıçakla yaralandı. Olayın ayrıntıları, yetkililerden alınan bilgilerle gün yüzüne çıktı.

Tartışma Sonrası Saldırı

İddialara göre, B.Ş. ile eşi H.Ş. arasında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki konutlarında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından, B.Ş. eşi H.Ş.'yi bıçakla boğazından yaraladı.

Komşuların İhbarı Üzerine Müdahale

Bağrışma seslerini duyan komşular, durumu derhal 112 Acil Servis ve güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, H.Ş.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Nevşehir Devlet Hastanesi'ne taşıdı.

Gözaltı İşlemleri Başlatıldı

B.Ş. olayı takiben güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Şu anda Acıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan B.Ş., işlemlerinin ardından Nevşehir Adliyesi'ne sevk edilecektir.

Olay, toplumsal huzurun bozulmasına ve aile içi şiddetin ciddiyetine bir kez daha dikkat çekti.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde eşinin bıçakla boğazından yaraladığı kadın tedavi altına alındı. Gözaltına alınan koca B.Ş. Acıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Nevşehir Adliyesi'ne sevk edildi.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde eşinin bıçakla boğazından yaraladığı kadın tedavi altına alındı. Gözaltına alınan koca B.Ş. Acıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Nevşehir Adliyesi'ne sevk edildi.