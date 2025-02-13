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Nevşehir'de Eski Eşi Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de eski eşi tarafından tabancayla vurulan S.N.Ş., hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 06:43
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 06:43
Nevşehir'de Eski Eşi Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de, eski eşi tarafından silahla vurulan 26 yaşındaki S.N.Ş., hastanede hayatını kaybetti. Olay, Güzelyurt Mahallesi 215. Sokak'ta meydana geldi.

Bir süre önce eşi ile aralarında çıkan tartışma sırasında eski eşi E.Y., S.N.Ş.'ye tabancayla ateş etti. Aldığı ağır yaralarla birlikte kadının sığındığı bir iş yerinde yapılan müdahale sonrasında Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli E.Y., olayın ardından güvenlik güçlerine teslim olurken, yaralı kadının iş yerine sığınma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay anını tanıklarından Neva Yanağlıbaş, yaralı kadının içeriye koşarak girdiğini ve montunun delik olduğunu farkettiklerini belirtti.

Başka bir tanık Mehmet Karataş ise, silah sesi duyduktan sonra kadının içeri girdiğini, yaralı olduğunu gördüklerinde hemen Acil Servis'i aradıklarını ifade etti. Bu trajik olay, toplumda kadına yönelik şiddetin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

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