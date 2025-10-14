Nevşehir'de Fuhuş Operasyonu: 5 Gözaltı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kent merkezi ile Avanos ilçesi ve Göreme beldesinde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon detayları

Emniyetin planlı çalışmasıyla yapılan baskınlarda 6 adreste arama yapıldı. Operasyon sonucunda S.P, N.S.S, R.Ş, D.Ş ve S.K isimli 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para, çok sayıda kesici delici alet ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemleri

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturma ve adli süreçle ilgili gelişmeler, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında takip ediliyor.

