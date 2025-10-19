Nevşehir'de Güvenlik Görevlisi Ömer Toprakçı Görev Başında Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı'nda gece mesaisindeki güvenlik görevlisi Ömer Toprakçı görev başında rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 13:38
Olayın Detayları

Nevşehir'de, Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan Ömer Toprakçı, görev başında rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Olay, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı'ndaki Kapadokya Alan Başkanlığı Binası'nın giriş katında bulunan laboratuvarda meydana geldi. Sabah saatlerinde binaya gelen bir güvenlik görevlisi, kapının kilitli olmasından dolayı içeri giremedi ve gece mesaisinde olan meslektaşı 44 yaşındaki Ömer Toprakçı'yı telefonla aradı.

Toprakçı'nın telefonlara cevap vermemesi üzerine meslektaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra çilingir yardımıyla bina kapısı açıldı.

Yapılan kontrolde ekipler, Toprakçı'yı lavabo kısmında yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, Toprakçı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından, yaşamını kalp krizi sonucu kaybettiği değerlendirilen Toprakçı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Nevşehir Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

