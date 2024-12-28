Nevşehir'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Nevşehir'de Trafik Kazası: 1 Hayatını Kaybetti, 1 Yaralı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Olay, M.Ç. yönetimindeki 50 ADH 758 plakalı hafif ticari aracın Gülşehir yolu Avanos girişinde yol kenarına devrilmesi sonucunda gerçekleşti.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede, araç sürücüsü Mustafa Ç. hayatını kaybederken, olayda yaralanan Emre İ. ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın nedeni hakkında henüz net bir bilgi bulunmamakla birlikte, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.