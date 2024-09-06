Nevşehir'de Hırsızlık Ortaya Çıktı: İki Zanlı Tutuklandı

Nevşehir'de Hırsızlık Vakası

Nevşehir'de, 2000 Evler Mahallesi'nde gerçekleştirilen bir hırsızlık olayı sonrası polis harekete geçti.

Polisin Soruşturması

Yabancı uyruklu Z.R. adlı kişinin evinden çalınan altın ve gümüş kolyeler, 13 bin lira ile 500 dolar içeren şikayet üzerine Asayiş Şubesi ekipleri araştırmalara başladı.

Şüphelilerin Yakalanması

Soruşturma sürecinde kimlikleri tespit edilen Ö.S. isimli kadın ve İ.K. adlı zanlılar, kısa süre içinde yakalandı.

Hukuki Süreç

Emniyetteki ifadeleri alınan şüpheliler, ardından adliyeye sevk edilerek nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Nevşehir'de güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.