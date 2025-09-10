Nevşehir'de Husumetli Komşularını Öldüren Baba ve Oğlu Tutuklandı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde husumetli komşuları M.Ş. ve A.Ş.'yi tüfekle vurarak öldüren baba E.C. ve oğlu A.C. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 18:13
Nevşehir'de Husumetli Komşularını Öldüren Baba ve Oğlu Tutuklandı

Nevşehir'de Husumetli Komşularını Öldüren Baba ve Oğlu Tutuklandı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde, aralarında husumet bulunan komşuları iki kardeşi tüfekle vurarak öldüren baba ve oğlu adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Olay

İlçeye bağlı Topaç köyü Karapınar mevkisinde meydana gelen olayda, iddialara göre E.C. ve oğlu A.C., 7 Eylül'de araçlarıyla ilçede gördükleri ve aralarında husumet bulunan komşuları M.Ş. ile kardeşi A.Ş.'nin bulunduğu aracı takip etti. Şüpheliler yollarını keserek tüfekle ateş açtı; saldırıda iki kardeş yaşamını yitirdi.

Gözaltı, Sağlık İşlemleri ve Tutuklama

Olayın ardından kaçmaya çalışırken Topaç köyü yakınlarında kaza yapan şüphelilerden E.C. hastaneye kaldırıldı, oğlu A.C. ise gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan baba ve oğul adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya Akşehir'de Silahlı Kavgada Enver Y. Hayatını Kaybetti
2
Mersin'de zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı
3
Kayseri Melikgazi'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
4
Fatih'te İş Yeri Tartışması: Bıçaklı Saldırıda 1 Kişi Öldü, Şüpheli Tutuklandı
5
Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
6
Bolu'da Ahududu Hasadı — Bakan İbrahim Yumaklı: 'Gençlere İhtiyacımız Var'
7
Adana'da restorana silahlı saldırı: Garson yaralandı, 17 yaşındaki zanlı tutuklandı

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek