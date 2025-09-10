Nevşehir'de Husumetli Komşularını Öldüren Baba ve Oğlu Tutuklandı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde, aralarında husumet bulunan komşuları iki kardeşi tüfekle vurarak öldüren baba ve oğlu adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Olay

İlçeye bağlı Topaç köyü Karapınar mevkisinde meydana gelen olayda, iddialara göre E.C. ve oğlu A.C., 7 Eylül'de araçlarıyla ilçede gördükleri ve aralarında husumet bulunan komşuları M.Ş. ile kardeşi A.Ş.'nin bulunduğu aracı takip etti. Şüpheliler yollarını keserek tüfekle ateş açtı; saldırıda iki kardeş yaşamını yitirdi.

Gözaltı, Sağlık İşlemleri ve Tutuklama

Olayın ardından kaçmaya çalışırken Topaç köyü yakınlarında kaza yapan şüphelilerden E.C. hastaneye kaldırıldı, oğlu A.C. ise gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan baba ve oğul adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.