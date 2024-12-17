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Nevşehir'de Jandarmayla Yaşlı Sürücü Arasındaki Gülümseten Diyalog

Nevşehir'de jandarma ve yaşlı sürücü arasında geçen samimi diyalog, yaka kamerasına yansıdı ve sosyal medyada ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 12:03
Nevşehir'de Jandarmayla Yaşlı Sürücü Arasındaki Gülümseten Diyalog

Nevşehir'de Jandarmayla Yaşlı Sürücü Arasındaki Gülümseten Diyalog

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, jandarma ekipleri ile 83 yaşındaki yaşlı sürücü Necati Kara arasında yaşanan gülümseten diyalog, yaka kamerasına yansıdı. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin Hacıbektaş-Kırşehir kara yolunda gerçekleştirdiği trafik uygulamasında, Kara'nın verdiği yanıtlar herkesi gülümsetti.

Askerlik Anılarıyla Eğlenceli Bir An

Otomobiliyle seyir halinde olan Necati Kara, uygulama noktasında durdurulduğunda, askerliğe dair ezberinde kalan "Jandarmanın tanımı"nı okudu. Kadın jandarma personeli, Kara'ya askerlik yaptığı dönemi sorduğunda, 1961 yılında vatani görevini tamamladığını belirtti.

Kara, “Hiç izin kullanmadan 2,5 yılda vatani görevimi tamamladım.” diyerek, jandarma ekiplerini gülümsetti. Duygusal anların yaşandığı diyalogda Kara, “Cepheye çağırsalar bedenen, ruhen askerim.” ifadesini kullandı.

Bu eğlenceli anlar, yaka kamerasına yansırken, video sosyal medyada izleyenlerin beğenisini kazandı. Kara, kontrollerinin ardından güvenli bir şekilde yoluna devam etti.

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