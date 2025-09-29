Nevşehir'de 'Kararlılık Yürüyüşü'yle Küresel Sumud Filosu'na Destek

Nevşehir'de düzenlenen 'Kararlılık Yürüyüşü'yle Küresel Sumud Filosu'na destek verildi; katılımcılar Köprübaşı'ndan Valilik önüne yürüdü.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 14:35
Nevşehir'de 'Kararlılık Yürüyüşü'yle Küresel Sumud Filosu'na Destek

Nevşehir'de 'Kararlılık Yürüyüşü'yle Küresel Sumud Filosu'na Destek

Nevşehir Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşte, Gazze'ye insani yardım vurgusu yapıldı

Nevşehir'de, İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini engelleyen ablukayı kırmak ve bölgeye yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek için "Kararlılık Yürüyüşü" düzenlendi.

Yürüyüş, Nevşehir Filistin'e Destek Platformu tarafından organize edildi. Katılımcılar Köprübaşı mevkinde bir araya gelerek, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli afişler taşıdı; sloganlar eşliğinde Valilik önüne kadar yürüdüler.

Platform adına açıklama yapan Tuncay Sesli, Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı delmek için yola çıktığını, filonun yalnızca insani yardım değil aynı zamanda "tüm insanlığın umudu ve ortak vicdanı" olduğunu belirtti.

Sesli, İsrail'in hukuk tanımadan katliama devam etmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Filistin davası, tüm Müslümanların ortak meselesidir ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı içinde barındıran Kudüs'ün özgürlüğü, onurlu bir barışın ön şartıdır. Yürüyüşümüz, siyonist işgalin tüm dayatmalarına karşı duruşumuzun ve Filistinli kardeşlerimizin bağımsızlık mücadelesine olan inancımızın bir göstergesidir." dedi.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sona erdi. Etkinliğe Nevşehir Valisi Ali Fidan, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

