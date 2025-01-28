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Nevşehir'de Kardeş Katliamı: Güvenlik Kamerasında Dehşet Anları

Nevşehir'de bir kişi, ağabeyini başına odunla vurarak öldürdü. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 11:55
Nevşehir'de Kardeş Katliamı: Güvenlik Kamerasında Dehşet Anları

Nevşehir'de Kardeş Katliamı: Güvenlik Kamerasında Dehşet Anları

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, bir kişinin ağabeyini başına odunla vurarak öldürdüğü kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay, Karacaşar Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi.

Güvenlik Kamerasındaki Anlar

Görüntülerde, husumetli iki kardeş Alaattin Ö. (50) ve Yılmaz Ö. (65) karşı karşıya geliyor. Alaattin Ö., bir fırının önünde bulduğu odunu alarak ağabeyinin yanına yaklaşmakta ve ardından odunla vurmakta. Yılmaz Ö.'nün odun darbeleri sonrasında yere yığılması da görüntüler arasında yer alıyor.

Gelişmeler

Aralarındaki husumet nedeniyle çıkan kavgada, Alaattin Ö. tarafından başına ve vücudunun farklı bölgelerine vurulan Yılmaz Ö., kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Olay sonrasında Alaattin Ö. gözaltına alınmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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