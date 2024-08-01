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Nevşehir'de Kargo Araçında Düzensiz Göçmen Operasyonu

Nevşehir'de bir kargo aracında 2 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 14:56
Nevşehir'de Kargo Araçında Düzensiz Göçmen Operasyonu

Nevşehir'de Düzensiz Göçmen Yakalama Operasyonu

Nevşehir'de gerçekleştirilen bir operasyonda, bir kargo aracında iki düzensiz göçmen ele geçirildi. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Olayın Detayları

Kayseri'den İstanbul'a seyahat eden kargo aracında düzensiz göçmen bulunduğu yönünde ihbar alınması üzerine harekete geçen emniyet güçleri, Topaklı Bölge Trafik İstasyonu'nda aracı durdurdu.

Yakalanan Düzensiz Göçmenler

Araçta yapılan aramada, Suriye uyruklu A.B. (19) ve V.S. (30) isimli düzensiz göçmenler yakalandı. Emniyet güçleri, gözaltına alınan kargo aracı sürücüsü E.S. (53) hakkında da yasal işlemler başlattı.

Sürücünün Tutuklanması

Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan E.S., yargı sürecinin ardından cezaevine gönderildi. Yakalanan düzensiz göçmenlerin ise gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra sınır dışı edilmesi planlanıyor.

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