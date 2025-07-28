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Nevşehir'de Kızılırmak Nehri'nde Kaybolma İhbarı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Kızılırmak Nehri'nde kaybolan Ahmet Şimşek için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 14:49
Nevşehir'de Kızılırmak Nehri'nde Kaybolma İhbarı

Nevşehir'de Kızılırmak Nehri'nde Kayboldu

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, Kızılırmak Nehri'nde kaybolan bir kişi için kapsamlı bir arama kurtarma çalışması başlatıldı. Olay, Yeşilöz köyü yakınlarında meydana geldi.

Ahmet Şimşek (28), Kızılırmak'a girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. Yakındaki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri hemen bölgeye sevk edildi.

Ekipler, kaybolan Ahmet Şimşek'i bulmak için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Olayın gelişmeleri hakkında da bilgilendirmeler yapılması bekleniyor.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, Kızılırmak'ta kaybolan kişi için arama kurtarma çalışması...

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, Kızılırmak'ta kaybolan kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, Kızılırmak'ta kaybolan kişi için arama kurtarma çalışması...

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, Kızılırmak'ta kaybolan kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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