Nevşehir'de kombi gazı sızıntısı: 9 aylık hamile kadın ve bebeği yaşamını yitirdi

Nevşehir'de kombi gazı sızıntısı: Anne ve bebeği hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları

Nevşehir'in 2000 Evler Mahallesi Şehit Musa Taşdemir Sokak'taki Efe Apartmanı’nın 4. katında meydana gelen olayda, 9 aylık hamile olduğu belirtilen 33 yaşındaki Şeyma K. evinde ölü bulundu.

Eşi Celal K., bir süre telefonlarına cevap alamadığı eşi için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İş yerinden izin alarak eve gelen Celal K., kapıyı kendi anahtarıyla açamayınca çilingir çağrıldı ve kapı açıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi ve tespitler

Eve giren sağlık ekipleri, genç kadını oturma odasında hareketsiz buldu; yapılan kontrollerde Şeyma K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Anneyi ve karnındaki bebeği kurtarmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı; ancak tüm müdahalelere rağmen bebeğin de kurtarılamadığı bildirildi.

Cumhuriyet Savcısı talimatıyla olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ve doğalgaz firması yetkilileri, evdeki kombinin çalıştırılması sırasında gaz kaçağı tespit etti. Hayatını kaybeden Şeyma K.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı; olayla ilgili incelemeler ve teknik tespitler sürüyor.

