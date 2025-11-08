Nevşehir'de kombi gazı sızıntısı: 9 aylık hamile kadın ve bebeği yaşamını yitirdi

Nevşehir’de kombiden sızan doğalgaz şüphesiyle 9 aylık hamile 33 yaşındaki Şeyma K. ve bebeği hayatını kaybetti. Olayda gaz kaçağı tespit edildi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 00:45
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 00:45
Nevşehir'de kombi gazı sızıntısı: 9 aylık hamile kadın ve bebeği yaşamını yitirdi

Nevşehir'de kombi gazı sızıntısı: Anne ve bebeği hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları

Nevşehir'in 2000 Evler Mahallesi Şehit Musa Taşdemir Sokak'taki Efe Apartmanı’nın 4. katında meydana gelen olayda, 9 aylık hamile olduğu belirtilen 33 yaşındaki Şeyma K. evinde ölü bulundu.

Eşi Celal K., bir süre telefonlarına cevap alamadığı eşi için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İş yerinden izin alarak eve gelen Celal K., kapıyı kendi anahtarıyla açamayınca çilingir çağrıldı ve kapı açıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi ve tespitler

Eve giren sağlık ekipleri, genç kadını oturma odasında hareketsiz buldu; yapılan kontrollerde Şeyma K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Anneyi ve karnındaki bebeği kurtarmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı; ancak tüm müdahalelere rağmen bebeğin de kurtarılamadığı bildirildi.

Cumhuriyet Savcısı talimatıyla olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ve doğalgaz firması yetkilileri, evdeki kombinin çalıştırılması sırasında gaz kaçağı tespit etti. Hayatını kaybeden Şeyma K.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı; olayla ilgili incelemeler ve teknik tespitler sürüyor.

NEVŞEHİR’DE KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 9 AYLIK HAMİLE KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU. İLK İNCELEMELERE...

NEVŞEHİR’DE KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 9 AYLIK HAMİLE KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU. İLK İNCELEMELERE GÖRE KADININ, KOMBİDEN SIZAN DOĞALGAZDAN ZEHİRLENMİŞ OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR.

NEVŞEHİR’DE KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 9 AYLIK HAMİLE KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU. İLK İNCELEMELERE...

İLGİLİ HABERLER

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaman'da Parkta Silahlı Saldırı: 17 Yaşındaki M.B. Yaralandı
2
Adıyaman'da Beş Çocuk Babası Mustafa Çektir Evinde İntihar Etti
3
Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
4
nubia Neo 3 5G Turkcell'de — Kasım Kampanyasıyla 5G'ye Hazırlık
5
Kilis'te Jandarmadan Alkol Denetimi
6
DPÜ'de 'Yaşayan İnsan Hazinesi' Hamza Üstünkaya için Anma Töreni

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı