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Nevşehir'de Korkunç Cinayet: Eski Eş Otomobil İçinde Vurdu

Nevşehir'de eski kocası tarafından otomobil içinde vurulan genç kadın hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 20:15
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 20:15
Nevşehir'de Korkunç Cinayet: Eski Eş Otomobil İçinde Vurdu

Nevşehir'de Cinayet Djentliği

Nevşehir'de, 28 yaşındaki Mine Özcan, eski eşi tarafından otomobil içinde vurularak hayatını kaybetti.

Olayın Gelişimi

Yeni Mahallede bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana gelen olay, ihbar üzerine polis ve sağlık ekiplerinin harekete geçmesiyle ortaya çıktı. 50 AEM 178 plakalı otomobilin içinde hareketsiz yatan Mine Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Mermi Kovanları ve Soruşturma

Olay yeri inceleme ekipleri, aracın çevresinde yapmış oldukları araştırmada 6 adet mermi kovanı buldu. Yapılan incelemeler sonucunda, Mine Özcan'ın birkaç hafta önce boşandığı Hüseyin Ç. tarafından vurulduğu belirlendi.

Tutuklama Süreci

Olayı aydınlatmak için başlatılan soruşturmanın ardından Hüseyin Ç.'nin, Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarmaya giderek teslim olduğu öğrenildi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Mine Özcan’ın cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Nevşehir'de Korkunç Cinayet: Eski Eş Otomobil İçinde Vurdu

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