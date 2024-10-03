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Nevşehir'de Korkunç Kaza: Otomobil İkiye Bölündü

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde meydana gelen kazada, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 00:10
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 00:10
Nevşehir'de Korkunç Kaza: Otomobil İkiye Bölündü

Nevşehir'de Feci Kaza: Otomobil İkiye Bölündü

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünü kaybederek aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü. Kazanın detayları güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, trajik olayda otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kazanın Oluşum Anı

Edinilen bilgilere göre, Yusuf Y. yönetimindeki 18 LF 498 plakalı otomobil, Derinkuyu-Gülağaç kara yolunu kullanırken, Yazıhüyük Kavşağı yakınında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonrasında, kaza yerinde otomobil iki parçaya ayrıldı.

Olayın Sonrası

Kaza sonucunda sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, içinde bulunan üç yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri de gönderildi.

Olayın ardından, cenaze adli incelemenin tamamlanmasının ardından morga götürüldü. Kaza anı, bir yakınındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasında kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptığı anlar net bir şekilde izlenebiliyor.

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