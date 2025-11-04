Nevşehir'de Lüks Araçla Drift Yapan Sürücüye 65 Bin 69 TL Ceza

Nevşehir'de Çardak köyü çevre yolunda lüks araçla drift yapan sürücü H.Ö.'ye çeşitli adli ve idari cezalar uygulandı; araç sahibine de ceza verildi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 18:43
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 18:43
Olayın Detayları

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı 1. Motorize Trafik Tim Komutanlığı ve Siber Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriyede Çardak köyü çevre yolunda bir şahsın aracı ile akrobatik hareketler ve drift yaptığı videosunu tespit etti. Yapılan araştırmada aracın plakası ve kullanıcısının H.Ö. olduğu belirlendi.

Uygulanan Cezalar

Araç sahibine 'yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanılmasına izin vermek' maddesinden 18 bin 677 TL idari para cezası uygulandı.

Araç kullanıcısı H.Ö.'ye ise 'trafik güvenliğinin kasten tehlikeye düşürmek', 'dini değerleri aşağılama' suçlarından adli; 'drift yapmak' ve 'sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak' suçlarından toplamda 65 bin 69 TL idari para cezası uygulandı. H.Ö. hakkındaki işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma'nın Açıklaması

"Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli trafik jandarmaları tarafından kural tanımayan araç sürücülerine yönelik denetimlere yoğun bir şekilde devam edilmektedir"

