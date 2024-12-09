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Nevşehir'de Mandırada 517 Litre Sahte İçki Üretimi Ortaya Çıktı

Nevşehir'de bir kişi, mandırada sahte içki imal ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 16:05
Nevşehir'de Mandırada 517 Litre Sahte İçki Üretimi Ortaya Çıktı

Nevşehir'de Sahte İçki İmalatı Alarm Verdi

Nevşehir'de yapılan bir operasyonda, mandırada sahte içki imal eden bir kişi gözaltına alındı. Valilikten alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli M.S'nin Avanos ilçesindeki mandırasında sahte içki üretimi yapıldığına dair ihbar aldı.

Operasyonun Detayları

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, M.S'ye ait mandıra ve bağ evinde yapılan aramada 517 litre sahte alkol, 5 litre etil alkol, 74 mantar tapa, 2 kuru sıkı tabanca ve içki yapımına yönelik kitapçıklar bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Bu olay, sahte içki üretiminin sağlığa ve topluma zarar veren yönlerini bir kez daha gündeme getirdi.

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