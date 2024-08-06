Nevşehir'de Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 13 Yaralı

Nevşehir'de Düğün Yolunda Kazaya Neden Olan Çarpışma

Nevşehir ilinde, düğün için yola çıkanların bulunduğu bir minibüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 2 kişinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza Ayrıntıları

Öğrenilen bilgilere göre, Cavit Karakuyu yönetimindeki 03 SN 422 plakalı minibüs, Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye düğün yönünde seyir halindeydi. Göreme Kavşağı'nda, karşı şeride geçerek Nurullah Uçman idaresindeki 50 AED 856 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza Sonrası Olay Yeri Müdahalesi

Olayın ardından durumun bildirilmesi üzerine, sağlık, polis, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Çarpışma sonucu devrilen minibüste sıkışan bazı yaralılar, kurtarma ekiplerince çıkarıldı.

Yaralıların Durumu

Yaralı olan sürücüler ile minibüste bulunan diğer 11 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın etkisiyle Nurullah Uçman ve yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.