Nevşehir'de Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında

Nevşehir'de Motosiklet Kazası
Nevşehir'de meydana gelen motosiklet kazası, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Göre beldesindeki bir fabrikanın girişinde gerçekleşti.
Kaza Anı Güvenlik Kamerasında
E.A., 50 ADP 181 plakalı motosikletiyle fabrikanın kapalı bariyerine çarparak yaralandı. Kaza, an itibarıyla güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Yaralının Durumu
Kaza sonrası E.A., fabrikanın güvenlik görevlilerinin ihbarı ile hastaneye kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından yararlı sürücü taburcu edildi.