Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Nevşehir'de Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında

Nevşehir'de motosikletin bariyere çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı; sürücü hastanede tedavi edildi.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 12:13
Nevşehir'de Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında

Nevşehir'de Motosiklet Kazası

Nevşehir'de meydana gelen motosiklet kazası, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Göre beldesindeki bir fabrikanın girişinde gerçekleşti.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

E.A., 50 ADP 181 plakalı motosikletiyle fabrikanın kapalı bariyerine çarparak yaralandı. Kaza, an itibarıyla güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yaralının Durumu

Kaza sonrası E.A., fabrikanın güvenlik görevlilerinin ihbarı ile hastaneye kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından yararlı sürücü taburcu edildi.

İLGİLİ HABERLER

Bu hastalık ellerden bulaşıyor! Eğer bu belirtiler varsa geçmiş olsun

Arabası olana 380 bin TL kazanç kapısı! Yeni sistem devrede

O banka herkesi ev sahibi yapacak! 3 farklı konut kredisi, esnek ödeme seçenekleri ile hayalinizdeki eve sahip olun

Nüfus kayıtlarına göre Türkiye'de en popüler soyadlar işte Türkiye'nin ilk 50'si!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Giysilerdeki çilek lekesini silgi gibi siliyor! Yıkamanıza bile gerek kalmayacak

A101 25 Temmuz kataloğu çıldırttı! Buzdolabı, TV, 29 jant bisiklet, 125 cc motor ve yüzlerce üründe çılgın indirimler

Arabası olana 380 bin TL kazanç kapısı! Yeni sistem devrede

Emeklilere kritik uyarı: yüzde 30 kayıp olmaması için bu tarihi kaçırmayın!

Emekliye 6'lı destek paketi ile ilgili yenilikler: Maaş zammı ve Emeklikart ile ilgili ayrıntılar gündemde

O banka herkesi ev sahibi yapacak! 3 farklı konut kredisi, esnek ödeme seçenekleri ile hayalinizdeki eve sahip olun

Çalışan, emekli farkı yok! İş Bankası'ndan tek seferlik 25.000 TL kredi!

En az lise mezunu kadın/erkek 2500 polis alımı yapılacak! 2024 PMYO başvuruları başladı

O üniversite Ankara, İstanbul, Bursa, Adana ve İzmir'de 47 bin TL ile personel alım ilanı açtı! Hemen e-Devlet'ten başvurun

Bu hastalık ellerden bulaşıyor! Eğer bu belirtiler varsa geçmiş olsun

Tercih yapacaklar dikkat! İşsiz bırakmayacak 5 meslek ve bölüm

Nüfus kayıtlarına göre Türkiye'de en popüler soyadlar işte Türkiye'nin ilk 50'si!