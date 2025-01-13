Nevşehir'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Yangın Çıktı, 2 Yaralı

Nevşehir'de motosiklet ile otomobilin çarpışmasının ardından yangın çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 00:48
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 00:48
Nevşehir'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Yangın Çıktı, 2 Yaralı

Nevşehir'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı

Nevşehir-Kayseri kara yolunda meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı ve sonucunda yangın çıktı. Çarpışma sonucu meydana gelen yangında 2 kişi yaralandı.

Kaza Anı ve Yangın Olayı

Alınan bilgilere göre, K.S. yönetimindeki 38 AHU 218 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Ş.Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç savrularak bariyerlere çarptı ve bu sırada alev aldı.

Yaralıların Hastaneye Kaldırılması

Çevredeki vatandaşların yardımıyla yangın alanından uzaklaştırılan yaralı sürücüler, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumları hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Yangının Sönmesi ve Trafik Durumu

Yangın, Ürgüp Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Kaza sonrası trafiğe kapanan yol, yapılan çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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