Nevşehir'de Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Nevşehir'in 3 ilçesinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Olumsuz hava koşulları öğrencileri etkiledi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 01:39
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 01:39
Nevşehir'de Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Nevşehir'in bazı ilçelerinde, olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verildi. Kar yağışı nedeniyle Acıgöl ve Derinkuyu ilçelerindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretim durduruldu. Ayrıca, Kozaklı ilçesinde de taşımalı eğitim bugün gerçekleştirilmedi.

Kaymakamlıklardan yapılan yazılı açıklamalarda, meteoroloji verilerine atıfta bulunularak aralıklarla devam eden kar yağışının yollarda aşırı buzlanmaya yol açabileceği belirtildi. Bu nedenle, olası olumsuz durumlara karşı eğitime bir gün ara verilmesinin gerekli olduğu ifade edildi.

Bunun yanı sıra, Hacıbektaş ilçesinde de daha önce yapılan duyuruda tüm okulların 20 Mart tarihinde bir gün süreyle tatil edileceği açıklanmıştı.

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