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Nevşehir'de Otobüs ve Otomobil Çarpıştı: Kazanın Anı Kamerada

Nevşehir'de bir yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 21:20
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 21:32
Nevşehir'de Otobüs ve Otomobil Çarpıştı: Kazanın Anı Kamerada

Nevşehir'de Otobüs ve Otomobil Çarpıştı

Nevşehir'de, Emek Mahallesi Üstad Necip Fazıl Bulvarı'nda güvenlik kamerası tarafından kaydedilen bir kaza, dikkatleri üzerine çekti. Seyir halindeki 51 AAC 214 plakalı yolcu otobüsü, İtfaiye Kavşağı'nda kontrolsüz bir şekilde ana yola giren 50 FL 550 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın Detayları

Yaşanan çarpışma sonucunda her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, yolcu otobüsünde bulunan 25 yolcuyu güvenli bir şekilde Nevşehir Adnan Menderes Otobüs Terminali'ne taşımak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne ait minibüslerle nakletti.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kazanın anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, görüntüler kazanın ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu.

Nevşehir'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta da maddi hasar...

Nevşehir'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta da maddi hasar oluştu.

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