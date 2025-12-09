Nevşehir'de Otomobil Dükkanın Camına Girdi, Sürücü Kaçtı

Yeni Mahalle Milli İrade Caddesi'nde kaza

Nevşehir'de meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta beklerken geri gelen bir otomobil bir iş yerinin camına çarptı ve sürücü olay yerinden kaçtı.

Olay yeri: Yeni Mahalle Milli İrade Caddesi

Plaka: 38 RV 141

Edinilen bilgiye göre, 38 RV 141 plakalı otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta beklerken aracını aniden geri kaçırdı. Kaldırıma çıkan otomobil, bir iş yerinin camına çarparak durdu. Çarpmanın ardından sürücü, arkasına bile bakmadan bölgeden ayrıldı.

İşyeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı anlatan iş yeri çalışanı Aysu Nur Fatma Başar: 'Araç yolda durdu. Daha sonra geri geri gelirken arkadaki araca çarpmamak için dükkâna girdi. Bir anda ‘güm’ diye ses geldi. Baktığımızda camlar aşağıya inmişti'

