DOLAR
42,58 -0,02%
EURO
49,62 -0,05%
ALTIN
5.760,92 -0,37%
BITCOIN
3.840.132,77 0,55%

Nevşehir'de Otomobil Dükkanın Camına Girdi, Sürücü Kaçtı

Nevşehir'de kırmızı ışıkta geri gelen 38 RV 141 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Milli İrade Caddesi'nde bir iş yerinin camına çarptı; sürücü olay yerinden kaçtı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 12:11
Nevşehir'de Otomobil Dükkanın Camına Girdi, Sürücü Kaçtı

Nevşehir'de Otomobil Dükkanın Camına Girdi, Sürücü Kaçtı

Yeni Mahalle Milli İrade Caddesi'nde kaza

Nevşehir'de meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta beklerken geri gelen bir otomobil bir iş yerinin camına çarptı ve sürücü olay yerinden kaçtı.

Olay yeri: Yeni Mahalle Milli İrade Caddesi

Plaka: 38 RV 141

Edinilen bilgiye göre, 38 RV 141 plakalı otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta beklerken aracını aniden geri kaçırdı. Kaldırıma çıkan otomobil, bir iş yerinin camına çarparak durdu. Çarpmanın ardından sürücü, arkasına bile bakmadan bölgeden ayrıldı.

İşyeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı anlatan iş yeri çalışanı Aysu Nur Fatma Başar: 'Araç yolda durdu. Daha sonra geri geri gelirken arkadaki araca çarpmamak için dükkâna girdi. Bir anda ‘güm’ diye ses geldi. Baktığımızda camlar aşağıya inmişti'

NEVŞEHİR’DE KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN BİR OTOMOBİL GERİ GERİ DÜKKANA GİRDİ. DAHA SONRA ARKASINA BİLE...

NEVŞEHİR’DE KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN BİR OTOMOBİL GERİ GERİ DÜKKANA GİRDİ. DAHA SONRA ARKASINA BİLE BAKMADAN KAÇTI.

NEVŞEHİR’DE KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN BİR OTOMOBİL GERİ GERİ DÜKKANA GİRDİ. DAHA SONRA ARKASINA BİLE...

İLGİLİ HABERLER

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kültepe'de Sarayın Altında Yeni Saray Keşfi
2
Karabük'te Tartıştığı Babasına Ateş Eden 17 Yaşındaki Çocuk Gözaltında
3
Fatih'te Uyuşturucu Operasyonu: 'Yağma' Suçundan Aranan Y.K. Yakalandı
4
Düzceli Kadın Meclis Üyeleri 'Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'ne Katıldı
5
Melikgazi'den Aydınlıkevler'de Yeni Kentsel Dönüşüm Hamlesi
6
Konya'da 'İpek Yolu' Temalı 17. Altın Dokunuşlar Festivali ve Gazze Hayır Panayırı Açıldı
7
Kütahya OSB'de İtfaiye Birimi Personel Alımında Uygulamalı Etap Tamamlandı

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi