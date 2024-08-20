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Nevşehir'de Özbekistanlı Turistin Çantasını Çalan Zanlı Tutuklandı

Nevşehir'de bir turistin çantasını çaldığı iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 17:52
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 17:52
Nevşehir'de Özbekistanlı Turistin Çantasını Çalan Zanlı Tutuklandı

Nevşehir'de Çanta Hırsızlığı Olayı

Nevşehir'de bir Özbekistanlı turistin çantasını çaldığı öne sürülen bir zanlı, tutuklandı. Olay, Kayaşehir bölgesinde meydana geldi.

Olayın Gelişimi

Özbekistan vatandaşlarından Intizor Aitbaeva, cami lavabosunda unuttuğu çantasını bulamayınca durumu polise bildirdi. İçerisinde pasaport, bazı dövizler ve cep telefonu bulunan çanta, büyük bir kayıp olarak değerlendirildi.

Polis Ekiplerinin Çalışmaları

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kısa sürede çantayı çalan kişinin Vietnam uyruklu L.T.H. olduğunu tespit etti. Şüpheli, Ürgüp'teki otelinde yakalandı ve çaldığı eşyalarla birlikte police teslim edildi.

Adli Süreç Başladı

Gözaltına alınan L.T.H., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, zanlının tutuklanmasına karar verdi. Çanta, içerisinde bulunan belgelerle birlikte Aitbaeva’ya teslim edildi.

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