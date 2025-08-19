Nevşehir'de Patates Günleri Fuarı Açıldı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde düzenlenen Patates Günleri Fuarı, üreticileri ve firmaları buluşturdu. Avanos-Gülşehir kara yolu üzerindeki arazide gerçekleşen fuarın açılışını Nevşehir Valisi Ali Fidan yaptı.

Açılışta veriler ve Vali Fidan'ın mesajı

Vali Fidan, patatesin önemli gıda maddeleri arasında yer aldığını ve kentte 20 binin üzerinde kayıtlı çiftçi bulunduğunu söyledi.

Fidan, "Geçen yılın verileriyle baktığımızda ilimizde 115 bin dekar alanda yaklaşık 400 bin ton patates üretilmiş. Bu yönüyle Nevşehir, ülkemizde yedinci sırada. Yaklaşık 1320 civarındaki doğal depoda 2 milyon tona yakın patates depolanıyor. Geçen yıl 30 bin ton yemeklik, 14 bin ton işlenmiş ve 1295 ton tohum olmak üzere ilimiz ihracatında da patates birinci sırada. Yaklaşık 1,4 milyar liralık ihracat gerçekleştirildi. Patates, Nevşehir için böyle önemli bir ürün." dedi.

Tohum ihracatı ve Türkiye'nin durumu

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği Başkanı Yıldıray Gençer, 1200 yerli firmayla 117 ülkeye tohum ihracatı yapıldığını söyledi.

Gençer, "Kamuoyunda maalesef tohumda dışa bağımlı olduğumuz ve İsrail'den tohum aldığımız yönünde yanlış bilgiler var. Kamuoyundaki yanlış algıyı düzeltmemiz gerekiyor. Türkiye, kendi tohumlarını üreten, kendi kendine yeten bir ülke. Türkiye, kendi çiftçisini, halkını ve ülkeye gelen turisti de besleyebilen, ondan sonra da 117 ülkeye bu tohumları ihraç edebilen güçlü bir ülke durumundadır." ifadelerini kullandı.

Fuar takvimi

Fuar 21 Ağustos'ta sona erecek.

