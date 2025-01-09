Nevşehir'de Sahte Zeytinyağı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Nevşehir'de düzenlenen sahte zeytinyağı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Ekipler 1000 litre sahte yağ ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 11:40
Nevşehir'de Sahte Zeytinyağı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Nevşehir'de Sahte Zeytinyağı Operasyonu Başarıyla Gerçekleştirildi

Nevşehir'de, sahte zeytinyağı üretimi yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği bu operasyon, gıda ürünlerinde sahtecilik yaptıkları belirlenen kişilere yönelik yürütülen titiz bir çalışma kapsamında gerçekleştirildi.

Operasyon Detayları

Ekipler, kent merkezindeki bir depoda piyasaya sahte zeytinyağı sürüldüğünü tespit etti. Bu bilgi üzerine hızlı bir şekilde harekete geçen polis, ilgili adrese operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda, farklı ebatlardaki şişe ve tenekelerde toplam 1000 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Operasyonda, M.A. ve S.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayın aydınlatılması için çalışmalar devam ediyor.

Önceki Operasyonlar

Ayrıca, polis ekipleri, bir esnafın ihbarı üzerine 7 Ocak'ta gerçekleştirdiği başka bir operasyonda ise 5 bin 370 litre sahte zeytinyağı ele geçirmişti. Bu tür olaylar, gıda güvenliğini tehdit eden ciddi bir sorun olarak gündemde kalmaya devam ediyor.

Nevşehir'de düzenlenen sahte zeytinyağı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda...

Nevşehir'de düzenlenen sahte zeytinyağı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, farklı ebatlardaki şişe ve tenekelerde 1000 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Nevşehir'de düzenlenen sahte zeytinyağı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda...

Nevşehir'de düzenlenen sahte zeytinyağı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, farklı ebatlardaki şişe ve tenekelerde 1000 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

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