Nevşehir'de Sayaç Görevlisinin Düşmesi Korkuttu

Sayaç okumak için girdiği binada zemin çökünce asma tavanda mahsur kalan görevli, iş yeri sahibinin yardımıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 21:10
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 21:10
Nevşehir'de Sayaç Görevlisinin Düşmesi Korkuttu

Nevşehir'de Sayaç Okuma Kazası

Nevşehir'de bir binada sayaç okumak için görevli olarak çalışan kişi, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. adına Lale Caddesi'ndeki bir apartmanın birinci katında zemin çökmesi sonucu alt kattaki asma tavanında asılı kaldı.

Olayın Gelişimi

Görevli, sayaçları kontrol etmek amacıyla apartmanın birinci katına çıktığı sırada, bulunduğu zemin aniden çöktü. Bu durum sonucunda, çalışan İhsan Menevşe isimli iş yeri sahibinin müdahalesiyle asma tavanından kurtarıldı.

Güvenlik Kamerasında Yer Aldı

Olay, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Neyse ki, görevli herhangi bir ciddi yaralanma olmaksızın kurtarıldı, ancak yaşanan durum çevredeki vatandaşları endişelendirdi.

İLGİLİ HABERLER

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor

14 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'daki Tekstil Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Diyarbakır Barosu Narin Güran Soruşturmasında Müşteki Oldu
3
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Van'ın Gurme ve Gastronomi Fuarı'nı Ziyaret Etti
4
Ayşenur Ezgi Eygi’nin Cenazesi Aydın'a Getirildi
5
Narin Güran Cinayetinde Yeni Ses Kaydı Ortaya Çıktı: 'Ramazan, Kız Öldü mü?'
6
Meksika'nın Bağımsızlığı Ankara'da Coşkuyla Kutlandı
7
Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya Baskınlarından Sorumlu Amir Arzani, Kudüs Emniyet Müdürü Oldu

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

Gram Altın 3 Bin TL Sınırında! 3.500 TL Olacağı Tarihi Duyan Kuyumculara Akın Etti

14 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

O zincir markete 15 Eylül’e kadar gidene 600 TL hediye! Kampanya bitti bitiyor

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor