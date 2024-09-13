Nevşehir'de Sayaç Görevlisinin Düşmesi Korkuttu

Nevşehir'de Sayaç Okuma Kazası

Nevşehir'de bir binada sayaç okumak için görevli olarak çalışan kişi, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. adına Lale Caddesi'ndeki bir apartmanın birinci katında zemin çökmesi sonucu alt kattaki asma tavanında asılı kaldı.

Olayın Gelişimi

Görevli, sayaçları kontrol etmek amacıyla apartmanın birinci katına çıktığı sırada, bulunduğu zemin aniden çöktü. Bu durum sonucunda, çalışan İhsan Menevşe isimli iş yeri sahibinin müdahalesiyle asma tavanından kurtarıldı.

Güvenlik Kamerasında Yer Aldı

Olay, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Neyse ki, görevli herhangi bir ciddi yaralanma olmaksızın kurtarıldı, ancak yaşanan durum çevredeki vatandaşları endişelendirdi.