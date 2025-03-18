Nevşehir'de Şehit Yakınları ve Gaziler İftarda Buluştu

Nevşehir'de Anlamlı İftar Programı

Nevşehir'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla özel bir iftar programı düzenlendi. Şehit ve gazi ailelerine yönelik gerçekleştirilen bu anlamlı buluşma, Vali Ali Fidan ev sahipliğinde Nevşehir Öğretmenevi'nde yapıldı.

İftar programı, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Vali Fidan, burada yaptığı konuşmada, huzur ve güven ortamının, şehit ve gazilerin fedakarlıkları sayesinde sağlandığını vurguladı.

Şehit ve Gazilere Şükran

Vatan uğruna hayatlarını feda eden kahramanları anarak konuşmasına devam eden Vali Fidan, "Biliyoruz ki bu topraklarda özgürce yaşayabiliyor, bu sofralarda huzur içinde oturabiliyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Şehit ve gazi yakınlarının yanında olmayı onur ve vefa borcu olarak görüyoruz. Onların hakkını ödememiz mümkün değildir" dedi.

Vali Fidan, aziz şehitlerin kıymetli aileleri ve değerli gazilerinin, kendileri için en kıymetli misafirler olduğunu ifade etti.

Duayla Sona Erdi

İftar programı, İl Müftüsü Kazım Güzel'in yaptığı dua ile sona erdi. Vali Fidan, etkinlik sonrası şehit ve gazi aileleriyle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Nevşehir'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla şehit ve gazi ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi.

Nevşehir'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla şehit ve gazi ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi.