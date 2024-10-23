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Nevşehir'de Sinek Mücadelesi: Kızılırmak Havzasında İlaçlama Çalışması

Nevşehir'de Kızılırmak havzasında sineklerle yapılacak ilaçlama çalışmaları hayvan ve insan sağlığını korumayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 11:35
Nevşehir'de Sinek Mücadelesi: Kızılırmak Havzasında İlaçlama Çalışması

Nevşehir'de Sinek İlaçlama Çalışması Başlatıldı

Nevşehir'de, İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, Kızılırmak havzasında, canlı yaşamını tehlikeye atan simulium cinsi sineklere karşı ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi.

İlaçlama Çalışmalarının Detayları

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca sürdürdükleri ilaçlama çalışmalarının son aşamasında, akarsuyun orta bölgelerine kadar ilerleyerek larvaların oluşumunu önlemek amacıyla yosunlu alanları hedef aldı.

Uzman Görüşü

Müdürlüğün yetkilisi Mustafa Enis Azaklı, gazetecilere verdiği demeçte, 2005 yılından bu yana simulium sinekleri ile etkin bir mücadele sürdürdüklerini belirtti. Yılda 9 ayrı ilaçlama dönemi ile yaklaşık 3 bin litre biyolojik ilaç kullanıldığı ve %95 başarı oranı elde edildiği aktarıldı.

Sineklerin Olumsuz Etkileri

Azaklı, bu sineklerin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin yanı sıra hayvancılık sektöründeki zararını da vurgulayarak, "Bu sinek türü, baş bölgesine saldırarak insanların nefes almasını zorlaştırıyor. Ayrıca, hayvanların baş ve çene bölgelerinde oluşturduğu stres, et verimlerini olumsuz etkiliyor." şeklinde konuştu.

İlaçlama Stratejileri

İlaçlama çalışmalarının mart ve nisan aylarında, sinek popülasyonunun en erken döneminde yapıldığını kaydeden Azaklı, larvaların büyümeden engellenmesi için her 10 günde bir ilaçlama yapılmasının öncelikli hedef olduğunu ifade etti.

İlaçların, sadece simulium cinsi sineklere etki ettiğini ve diğer canlılara zarar vermediğini belirtti.

Nevşehir'de, İl Özel İdaresi ekiplerince Kızılırmak havzasında canlı yaşamına olumsuz etki eden...

Nevşehir'de, İl Özel İdaresi ekiplerince Kızılırmak havzasında canlı yaşamına olumsuz etki eden simulium cinsi sineklere karşı ilaçlama çalışması yapıldı. İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, çeşitli noktalarda yıl boyunca belirli aralıklarla sürdürdüğü ilaçlama çalışmasının son aşamasını gerçekleştirdi. Akarsuyun orta bölgelerine kadar ilerleyen görevliler, larvaların oluşumunu engellemek amacıyla yosunlu alanları ilaçladı.

Nevşehir'de, İl Özel İdaresi ekiplerince Kızılırmak havzasında canlı yaşamına olumsuz etki eden...

Nevşehir'de, İl Özel İdaresi ekiplerince Kızılırmak havzasında canlı yaşamına olumsuz etki eden simulium cinsi sineklere karşı ilaçlama çalışması yapıldı. İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, çeşitli noktalarda yıl boyunca belirli aralıklarla sürdürdüğü ilaçlama çalışmasının son aşamasını gerçekleştirdi. Akarsuyun orta bölgelerine kadar ilerleyen görevliler, larvaların oluşumunu engellemek amacıyla yosunlu alanları ilaçladı.

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