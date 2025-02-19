Nevşehir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı: 68 Obje Ele Geçirildi

Nevşehir'de 68 tarihi eser ve sikke bulunarak bir kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:41
Nevşehir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı: 68 Obje Ele Geçirildi

Nevşehir'de Tarihi Eser Kaçakçılığına Geçit Yok

Nevşehir’de, tarihi eser niteliğinde değerlendirilen 68 obje ile birlikte sikkeler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli yakalandı.

Detaylı Operasyon

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele amacıyla Acıgöl ilçesinde bir operasyona imza attı. Yapılan operasyonda, İ.A. isimli şüphelinin adresinde gerçekleştirilen aramalarda toplam 68 tarihi obje ve sikke ele geçirildi.

Aramada ayrıca, 2 kurusıkı tabanca, 2 dedektör, ruhsatsız bir av tüfeği, bir bıçak ve 7 fişek daha bulundu. Tüm bu bulgular, tarihi eser kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelenin önemli bir parçası olarak değerlendirildi.

Gözaltına alınan şüpheli İ.A. hakkında adli işlemler başlatıldığı bildirildi.

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