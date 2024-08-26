Nevşehir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Nevşehir'deki Kaza Detayları

Nevşehir ilinde gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi maalesef hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Olay, Ürgüp Kavşağı'nda meydana geldi.

Kaza Anı

M.Y. yönetimindeki 38 AGM 578 plakalı otomobil, Y.Ş. tarafından kullanılan 50 AAE 612 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine hızlıca polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hayatını Kaybeden ve Yaralılar

Sağlık ekipleri, kaza sonucu otomobilde bulunan S.M.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumu ile ilgili bilgi edinilmeye çalışılıyor.

Olayın Sonrası

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaşamını yitiren S.M.’ye Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.