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Nevşehir'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 23:18
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 23:26
Nevşehir'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Nevşehir'de Üzücü Bir Trafik Kazası

Nevşehir'de, Emek Mahallesi'nde gerçekleşen bir trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi, üç kişi ise ağır yaralandı. Olay, Arda Ç. yönetimindeki 50 ADJ 398 plakalı otomobilin, aynı yönde ilerleyen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 60 DP 225 plakalı tıra arkadan çarpması sonucu meydana geldi.

Olay Yerine Hızla Müdahale

Kazanın ardından, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilin sürücüsü Arda Ç.'nin yanı sıra yolculardan Ayberk Ç.'nin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ağır Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

İtfaiye ekipleri, sıkışan üç yaralıyı otomobilden çıkararak ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kazanın ardından, morga kaldırılan cenazelerin başında yakınları sinir krizleri geçirdi.

Trafik Akışı Etkilendi

Kaza sebebiyle yol tek şeritten trafiğe açıldı. Nevşehir'deki bu talihsizlik, bölgede yaşayanları derinden üzdü.

Nevşehir'de otomobilin aynı istikamette seyir halinde olan tıra çarptığı trafik kazasında 2 kişi...

Nevşehir'de otomobilin aynı istikamette seyir halinde olan tıra çarptığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı. Haber verilmesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Nevşehir'de otomobilin aynı istikamette seyir halinde olan tıra çarptığı trafik kazasında 2 kişi...

Nevşehir'de otomobilin aynı istikamette seyir halinde olan tıra çarptığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı. Haber verilmesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Nevşehir'de otomobilin aynı istikamette seyir halinde olan tıra çarptığı trafik kazasında 2 kişi...

Nevşehir'de otomobilin aynı istikamette seyir halinde olan tıra çarptığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı. Haber verilmesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Nevşehir'de otomobilin aynı istikamette seyir halinde olan tıra çarptığı trafik kazasında 2 kişi...

Nevşehir'de otomobilin aynı istikamette seyir halinde olan tıra çarptığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı. Haber verilmesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Nevşehir'de otomobilin aynı istikamette seyir halinde olan tıra çarptığı trafik kazasında 2 kişi...

Nevşehir'de otomobilin aynı istikamette seyir halinde olan tıra çarptığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı. Haber verilmesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Nevşehir'de otomobilin aynı istikamette seyir halinde olan tıra çarptığı trafik kazasında 2 kişi...

Nevşehir'de otomobilin aynı istikamette seyir halinde olan tıra çarptığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı. Haber verilmesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

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