Nevşehir'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Nevşehir'de Otomobil Devrildi

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde yaşanan üzücü bir trafik kazasında, Salim K. yönetimindeki otomobil, Tuzköy-Gülşehir kara yolunda Havalimanı Kavşağı civarında refüje çarparak devrildi. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Servis'i arayarak yardım talep etti.

Kaza Anında Acil Müdahale

Kazanın bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Yaralanan sürücü Salim K. ve araçtaki 4 yolcu, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, kazanın nedenine dair soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yaralıların Durumu

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kaza ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, Tuzköy-Gülşehir kara yolu Havalimanı Kavşağı yakınlarında refüje çarparak devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, Tuzköy-Gülşehir kara yolu Havalimanı Kavşağı yakınlarında refüje çarparak devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, Tuzköy-Gülşehir kara yolu Havalimanı Kavşağı yakınlarında refüje çarparak devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, Tuzköy-Gülşehir kara yolu Havalimanı Kavşağı yakınlarında refüje çarparak devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, Tuzköy-Gülşehir kara yolu Havalimanı Kavşağı yakınlarında refüje çarparak devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, Tuzköy-Gülşehir kara yolu Havalimanı Kavşağı yakınlarında refüje çarparak devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, Tuzköy-Gülşehir kara yolu Havalimanı Kavşağı yakınlarında refüje çarparak devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.