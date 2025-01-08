Nevşehir'de Trafik Kazası: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Nevşehir Trafik Kazasında Trajik Olay

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde gerçekleşen trafik kazası, bir aile için acı bir sona dönüşürken, 4 kişi de yaralandı. Olay, Derinkuyu-Suvermez kara yolunun Çakıllı Kavşağı'nda, iki aracın çarpışması sonucu meydana geldi.

Osman Çelik'in kullandığı 50 ADR 772 plakalı otomobil ile Ali Köksal yönetimindeki 50 AK 167 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerden Osman Çelik ve yanındaki babası Burhan Çelik olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Ali Köksal ile birlikte aracında bulunan Yaşar Köksal, Mehmet Köksal ve Metin Yıldız ise ambulanslarla Nevşehir'deki hastanelere kaldırıldı.

Olay yeri incelemesi yapan savcı, gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra cenazeleri Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Osman Çelik’in engelli babası Burhan Çelik'i hastanede muayene ettirdikten sonra köyüne dönerken bu kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.