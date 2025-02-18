Nevşehir'de Trajik Olay: Eski Nişanlısını Öldüren Kişi İntihar Etti

Nevşehir'de yaşanan trajik bir olayda, ayrıldığı nişanlısını pompalı tüfekle vurarak öldüren kişi, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Cevher Dudayev Mahallesi Yasemin Sokak'ta bulunan ERAS Sitesi'nde meydana gelen olayda, M.B. (26), yaklaşık dört ay önce yollarını ayırdığı eski nişanlısı Beyza Akdoğan'ı (21) hedef alarak silahını çekti. M.B. pompalı tüfeğiyle yaptığı saldırıda Beyza Akdoğan'ı ağır yaralayarak hayatını kaybetmesine neden oldu.

Olayın ardından M.B. intihar ederek hayatına son verdi. Bölgeye intikal eden sağlık ve polis ekipleri, durumu kontrol altına almaya çalıştı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Beyza Akdoğan ile M.B.'nin cenazeleri, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bina girişinde bekleyen Akdoğan'ın yakınları sinir krizi geçirirken, sağlık ekipleri olay yerine müdahale etti.

Nevşehir'de ayrıldığı nişanlısını pompalı tüfekle vurarak öldüren kişi ardından aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Nevşehir'de ayrıldığı nişanlısını pompalı tüfekle vurarak öldüren kişi ardından aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.