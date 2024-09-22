Nevşehir'de Turist Taşıyan Minibüs Devrildi: 18 Yaralı

Nevşehir'de Minibüs Devrildi!

Kapadokya'dan Antalya'ya gitmekte olan turistleri taşıyan minibüs, Nevşehir'de feci bir kaza geçirdi. Aydın Ererdem tarafından yönetilen 07 NEJ 84 plakalı minibüs, Nevşehir-Aksaray kara yolu üzerindeki Acıgöl OSB Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve devrildi.

Kazada Yaralananlar

Kazada, araçta bulunan 2 sürücü, 1 rehber ve 15 turist toplam 18 kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri, yaralıların ilk müdahalelerini yaptı ve hastaneye sevk etti.

Yaralıların durumu ise henüz açıklanmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15'i turist, 18 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15'i turist, 18 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15'i turist, 18 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15'i turist, 18 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15'i turist, 18 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15'i turist, 18 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15'i turist, 18 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.